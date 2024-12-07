Reuters: боевики заявили о захвате сирийского города Дараа

Боевики из повстанческих группировок объявили, что установили контроль над сирийским городом Дараа, который считается символическим местом начала восстания против президента Башара Асада в 2011 году. Дараа стал четвертым городом, который правительственная армия потеряла за последнюю неделю. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей повстанцев, правительственные войска согласились покинуть город в рамках соглашения, предоставляющего им безопасный проход в Дамаск, расположенный в 100 километрах к северу.

В социальных сетях появились видео, на которых повстанцы празднуют захват города, перемещаясь на мотоциклах и сливаясь с местными жителями на улицах. Однако комментариев от сирийских властей и армии пока не поступало, а независимые источники не смогли подтвердить эту информацию.

Дараа с довоенным населением свыше 100 000 человек до начала войны 13 лет назад играет важную роль как столица одноименной провинции, где проживают около миллиона человек, находящейся на границе с Иорданией.

Кроме того, повстанцы сообщили о продвижении к окраинам города Хомс, расположенного в центральной части страны. Взятие Хомса может существенно ослабить позиции правительства, отрезав Дамаск от прибрежных территорий, где находятся алавитские оплоты Асада, а также российские военные базы.

Коалиция повстанческих групп, включая исламисткую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), призвала правительственные войска в Хомсе дезертировать. Между тем тысячи жителей покинули город, направляясь в прибрежные районы Латакия и Тартус, где располагаются правительственные оплоты.

Также сообщается, что сирийская армия провела передислокацию и создала «прочный кордон обороны» в провинциях Дераа и Эс-Сувейда после того, как боевики атаковали армейские контрольно-пропускные пункты и блокпосты, чтобы отвлечь правительственные подразделения.