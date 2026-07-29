Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 29 июля 2026Силовые структуры

Россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа

Житель Ивангорода пырнул ножом соседа, проникшего к нему в квартиру через балкон
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock / Fotodom

Житель Ленинградской области пырнул ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все случилось в Ивангороде. Между двумя соседями произошел конфликт, когда один из них забрался в квартиру другого через балкон. 55-летний хозяин жилища взялся за нож и ударил оппонента в грудь. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Хозяина квартиры задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в изолятор временного содержания отправили мужчину, которого обвинили в избиении известного российского ученого Никиты Зезина. Спустя девять дней у потерпевшего случился инфаркт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    После избиения и смерти ученого, награжденного Путиным, задержан бизнесмен и бывший гаишник. Его жена привела свою версию событий
    В Литве нашли туннель из Белоруссии
    Россиян предупредили об эксплуатирующих эмоции мошенниках
    Лавров ответил на амбиции Мерца призывом приготовиться
    В Минобороны раскрыли детали боестолкновения с ВСУ с применением авиации в Черном море
    В России развеяли один из главных автомобильных мифов
    Россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа
    Зеленский отправил в отставку премьера двумя словами
    В Польше сделали заявление о войне с Россией
    Известный российский бренд начал продавать грязные рубашки и нарвался на гнев покупателей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok