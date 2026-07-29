Россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа

Житель Ивангорода пырнул ножом соседа, проникшего к нему в квартиру через балкон

Житель Ленинградской области пырнул ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все случилось в Ивангороде. Между двумя соседями произошел конфликт, когда один из них забрался в квартиру другого через балкон. 55-летний хозяин жилища взялся за нож и ударил оппонента в грудь. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Хозяина квартиры задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в изолятор временного содержания отправили мужчину, которого обвинили в избиении известного российского ученого Никиты Зезина. Спустя девять дней у потерпевшего случился инфаркт.