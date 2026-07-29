В Госдуме дали совет Дурову

Депутат Свинцов: Дурову нужно соблюдать законодательство стран, где он ведет свой бизнес

Основателю Telegram Павлу Дурову нужно соблюдать законодательство тех стран, в которых он работает. Такой совет после новостей о том, что в России предпринимателя обвинили в содействии терроризму, ему дал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с РИА Новости.

«Если он хочет легально работать на планете Земля, в тех юрисдикциях, где он находится, где он ведет свой бизнес, то нужно соблюдать действующее национальное законодательство», — заявил депутат.

Он напомнил, что во Франции в отношении Дурова также начали уголовное преследование, однако предприниматель смог договориться о сотрудничестве с властями, после чего его отпустили.

Говоря о судьбе Telegram после обвинений, выдвинутых против его основателя, Свинцов отметил, что у мессенджера есть все законные основания работать в России. Для этого платформе нужно выполнить несколько условий, а именно открыть в России юридическое лицо, начать обрабатывать и хранить трафик на территории страны, а также содействовать спецслужбам в противостоянии терроризму.

29 июля стало известно, что ФСБ объявила основателя Telegram в международный розыск. Позднее ведомство уточнило, что это решение еще принимается. Также предпринимателя обвинили в содействии террористической деятельности.

По данным ФСБ, платформа не удаляет многочисленные сообщества, которые использовались для организации диверсий и терактов в России, а также кибермошенничества. Кроме того, Telegram не ограничил доступ к информации из бота «Дайвинчик», который внесли в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.