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14:51, 29 июля 2026 (обновлено: 15:16, 29 июля 2026)Экономика

В России введут ГОСТ на творожные сырки

Росстандарт с 2028 года введет ГОСТ на глазированные творожные сырки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

С 2028 года в России заработает ГОСТ на глазированные творожные сырки и потребительскую упаковку для них, хотя при желании производители смогут применять его досрочно. Об этом со ссылкой на информацию в электронной базе Росстандарта сообщает РИА Новости.

В требованиях указано, что сырок должен быть покрыт глазурью равномерно, она может быть гладкой, блестящей или матовой, но не должна прилипать к упаковке и крошиться. Капли влаги на поверхности размороженных после замораживания сырков допустимы.

Продукт не должен содержать посторонних вкусов или запахов. Для его производства можно использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар.

Для творожной массы выставлено условие быть нежной, однородной и иметь в меру плотную консистенцию. Легкая мучнистость допускается для сырков жирностью не более десяти процентов. Массовая доля должна находиться в пределах 5-26 процентов, влаги — 33-55 процентов, сахарозы — не более 32 процентов, а кислотность — не выше 220 градусов Тернера.

Добавлять в сырки при производстве разрешается ваниль, какао, корицу, изюм, курагу, чернослив, цукаты, орехи, арахис, кокосовую и шоколадную стружку и семена подсолнечника.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу обновленный ГОСТ, регулирующий параметры пивной пены. Новый документ уточняет требования в отношении высоты пены и пеностойкости.

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