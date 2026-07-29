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14:48, 29 июля 2026 (обновлено: 14:51, 29 июля 2026)Россия

В заявлении Зеленского о Крыме увидели намек на обмен территориями

Депутат Журова увидела в заявлении Зеленского о Крыме намек на обмен территориями
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии у Украины плана по возвращению Крыма может говорить о намерении Киева на размен территориями. Так на слова украинского политика ответила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что вопрос возвращения Крыма остается важным для Киева, однако сейчас он не стоит на повестке дня.

«Он [Зеленский] сейчас скажет Трампу: "Крым — окей, а все остальное — нет". Нас же это не устраивает», — сказала Журова, указав, что Украина может попытаться осуществить план «размена» Крыма на Донбасс.

Парламентарий также подчеркнула, что намерения Зеленского обречены на провал, поскольку Донбасс, как и Крым, является конституционной территорией России.

Ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». Зеленский позже утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины против России.

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