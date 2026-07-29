В Польше сделали заявление о войне с Россией

Глава МО Польши Косиняк-Камыш исключил вероятность атаки России на страну

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил вероятность атаки России на республику. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в эфире радиостанции RMF FM.

«Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует», — заявил он.

При этом Косиняк-Камыш обвинил Россию в якобы «подготовке новых провокаций», а также в усилении диверсионной и пропагандистской деятельности.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с резким заявлением в адрес России, отметив готовность Варшавы к возможному конфликту. Сикорский подчеркнул, что у Польши якобы стремительно растет военный потенциал, а также решимость защищать свои интересы.