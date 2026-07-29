Колоссальные инвестиции хлынут в один из секторов энергетики

FT: В крупные АЭС будет инвестировано около триллиона долларов

С 2041 по 2045 годы в крупные атомные электростанции будет инвестировано около триллиона долларов. Об этом заявила руководитель Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Сама Бильбао-и-Леон. Ее процитировало издание Financial Times (FT).

По ее словам, в настоящее время эта отрасль испытывает сложности с привлечением инвестиций. Для строительства новых станций нужны большие деньги, а на возведение такого объекта уходит много лет. Кроме того, есть политические риски. Тем не менее интерес к ядерной энергетике возрождается. Уже полсотни государств объявили о соответствующих планах. Для их реализации потребуются куда большие суммы, по сравнению с теми, которые вкладываются в настоящее время.

В WNA полагают, что своего пика вложения достигнут в период с 2041 по 2045 год. Триллион направят на крупные АЭС, а еще 450 миллиардов — на малые модульные реакторы. Кроме того, 84 миллиарда пойдет на продление срока службы уже работающих реакторов.

Весной этого года стало известно, что власти Бельгии остановили процесс демонтажа атомных электростанций Дул и Тианж. В правительстве заявили, что выбирают безопасную, доступную и устойчивую энергетику с меньшей зависимостью от импорта ископаемого топлива и большим контролем над собственными поставками.