Страна Европы передумала отказываться от атомной энергетики

Handelsblatt: Бельгия остановит демонтаж двух АЭС и будет строить новые

Власти Бельгии остановили процесс демонтажа атомных электростанций Дул и Тианж. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

По словам премьер-министра этой европейской страны Барта де Вевера, ее правительство выбирает безопасную, доступную и устойчивую энергетику с меньшей зависимостью от импорта ископаемого топлива и большим контролем над собственными поставками.

Кроме того, Бельгия начала переговоры с французской компанией Engie о приобретении нескольких АЭС. По данным Bloomberg, предполагаемая сделка включает в себя семь реакторов и обязательства по их выводу из эксплуатации.

Отмечается, что в мае 2025 года бельгийский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за прекращение поэтапного отказа от атомной энергетики, принятого в 2003-го.

В начале апреля сообщалось, что из-за энергетического кризиса, который был вызван нападением США и Израиля на Иран, многие страны начали пересматривать отношение к атомной энергетике и задумались о ее возрождении. Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ его страны от АЭС, но заявил, что Германия не спасется от проблем в сфере энергетики, если вернется к эксплуатации ядерных реакторов.

