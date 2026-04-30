14:27, 30 апреля 2026

Страна Европы передумала отказываться от атомной энергетики

Handelsblatt: Бельгия остановит демонтаж двух АЭС и будет строить новые
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Бельгии остановили процесс демонтажа атомных электростанций Дул и Тианж. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

По словам премьер-министра этой европейской страны Барта де Вевера, ее правительство выбирает безопасную, доступную и устойчивую энергетику с меньшей зависимостью от импорта ископаемого топлива и большим контролем над собственными поставками.

Кроме того, Бельгия начала переговоры с французской компанией Engie о приобретении нескольких АЭС. По данным Bloomberg, предполагаемая сделка включает в себя семь реакторов и обязательства по их выводу из эксплуатации.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом. Как в мире разворачивается борьба за медь?
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом.Как в мире разворачивается борьба за медь?
6 июня 2023

Отмечается, что в мае 2025 года бельгийский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за прекращение поэтапного отказа от атомной энергетики, принятого в 2003-го.

В начале апреля сообщалось, что из-за энергетического кризиса, который был вызван нападением США и Израиля на Иран, многие страны начали пересматривать отношение к атомной энергетике и задумались о ее возрождении. Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ его страны от АЭС, но заявил, что Германия не спасется от проблем в сфере энергетики, если вернется к эксплуатации ядерных реакторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев перед молодежью высказался о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Ушедший из России автоконцерн объявил о резком падении прибыли

    Ракета Ariane 6 стартовала со спутниками Amazon Leo

    В ВСУ рассказали про конкуренцию бойцов по «е-баллам»

    Женщина пожаловалась на пищевое отравление и оказалась смертельно больна

    Страна Европы передумала отказываться от атомной энергетики

    Российский командир 10 километров нес на себе раненого бойца под ударами ВСУ

    Россиянин расправился с мужчиной в подвале и пытался изнасиловать девушку

    Крис Дженнер ответила на критику неудачной пластики фразой «все просто завидуют»

    Молодой россиянин бросил бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата

    Все новости
