Российский сверхзвуковой бомбардировщик потерпел крушение. Что известно о катастрофе и судьбе экипажа

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при плановом учебном полете в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение советский сверхзвуковой самолет Ту-22М3. Борт упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка. Экипажу удалось катапультироваться.

Воздушное судно рухнуло на берегу Ангары. После этого в небо поднялся густой столб дыма. По предварительным данным, причиной падения самолета стал отказ двигателя. Бомбардировщик потерял управление и с большой высоты рухнул в лес.

По данным Mash, на борту воздушного судна присутствовали командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

Самолет рухнул во время учебного полета

По сведениям Telegram-канала SHOT, самолет летел без боекомплекта. В Минобороны сообщили, что борт потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полета при заходе на посадку.

Telegram-канал «112» сообщает, что сначала у самолета отказал один из двигателей, а при возвращении на аэродром вышел из строя и второй. Штурманов спасателям пришлось доставать из воды, остальные члены экипажа успешно приземлились после катапультирования. На месте падения бомбардировщика работают специалисты.

«Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет», — сообщили в Минобороны РФ.

В сети уже появились кадры падения самолета, на них видно, как борт терпит крушение, после чего в месте падения начинается пожар.

Власти прокомментировали крушение бомбардировщика

Крушение самолета прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он заявил, что пилотов и помощников бомбардировщика Ту-22М3 нашли живыми после крушения жители села Каменка в Иркутской области. Жертв и разрушений нет, подчеркнул Кобзев.

Глава региона добавил, что с экипажем работают медики. При необходимости их готовы эвакуировать в областной центр, добавил Кобзев.

К месту происшествия выехали оперативные службы, подчеркнул Кобзев. Он добавил также, что на месте падения самолета работают пожарные подразделения. На данный момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров, четыре члена экипажа доставляются в больницу.

«К месту происшествия выехали оперативные службы. Как сообщили в Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Более точная информация будет позднее», — указал он в посте в Telegram-канале.