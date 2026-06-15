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16:22, 15 июня 2026Россия

Опубликованы кадры крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в российском регионе

Появились кадры крушения сверхзвукового самолета Ту-22М3 в Иркутской области
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры крушения тяжелого сверхзвукового самолета Ту-22М3 у Свирска Иркутской области. Видео опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как самолет терпит крушение, после чего в месте падения начинается пожар.

О крушении советского сверхзвукового самолета Ту-22М3 в Иркутской области стало известно 15 июня. Экипажу бомбардировщика удалось спастись.

В конце мая самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку в Красноярском крае. В результате крушения пострадали два человека.

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