Появились данные о состоянии пострадавших при крушении самолета в российском регионе

Пострадавший при крушении самолета в Красноярском крае в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при крушении легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Красноярском крае находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. Такие подробности появились у РИА Новости.

В Минздраве российского региона агентству уточнили, что им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следователи допустили, что к жесткой посадке могли привести техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.

До этого выяснилось, что на воздушном судне, попавшем в чрезвычайную ситуацию, были сотрудники лесопожарного центра. Они проводили лесоавиационные работы.

О том, что в Богучанском районе Красноярского края самолет совершил жесткую посадку, стало известно в понедельник, 25 мая. Борт приземлился в районе населенного пункта Осиновый Мыс и получил серьезные повреждения.