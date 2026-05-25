Найден простой способ улучшить состояние при болезни Паркинсона

Тренировки в виртуальной реальности улучшают равновесие при болезни Паркинсона

Тренировки в виртуальной реальности помогают людям с болезнью Паркинсона улучшать равновесие не хуже традиционной физиотерапии. Исследование ученых опубликовано в журнале Frontiers in Rehabilitation Sciences (FRS).

Авторы проанализировали данные шести клинических исследований с участием 214 пациентов. В ходе экспериментов люди с болезнью Паркинсона проходили либо обычную физиотерапию, либо тренировки с использованием VR — от игровых платформ и баланс-бордов до домашних виртуальных программ. В среднем участники занимались около 25 сеансов.

Оказалось, что обе методики улучшали чувство равновесия и устойчивость. В группе виртуальной реальности показатели выросли немного сильнее, однако статистически значимого преимущества перед обычной физиотерапией исследователи не обнаружили. При этом VR-тренировки показали себя как безопасный и удобный способ дополнительной реабилитации.

По словам авторов, виртуальная реальность может быть особенно полезна благодаря интерактивным упражнениям и возможности подстраивать тренировки под конкретного пациента. Однако полностью заменить живую работу с физиотерапевтом такие технологии пока не способны. Ученые считают, что наилучший эффект может давать сочетание VR и традиционной реабилитации.

