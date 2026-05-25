Эвелина Хромченко рассказала об уволенных ей странных коллегах

Хромченко заявила, что один из редакторов L’Officiel ходил на работу с крысой

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко, 13 лет возглавлявшая редакцию модного журнала L’Officiel, рассказала о странностях коллег, с которыми там работала. Об этом она вспомнила в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

«Меня пригласили как кризис-менеджера в этот проект, который был не слишком удачно запущен. Мне нужно было поменять команду. Потому что один редактор считал, что слово Gucci надо переводить и звучать оно должно по-русски "гусси". А другой редактор считал, что звучать оно по-русски должно "жуччи". И все это было опубликовано. Третий редактор ходил на работу с крысой. Натурально с крысой. С крысой под рубашкой», — поделилась подробностями телеведущая.

Она уточнила, что уволила всех странных сотрудников и собрала новую редакционную команду, работой которой она была довольна.

Хромченко уточнила, что фактически стала главным редактором L’Officiel еще в 1997 году, однако назвала началом своей работы в издании 1998 год, так как не хотела ассоциировать себя с несколькими номерами журнала.

