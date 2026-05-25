Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:26, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Эвелина Хромченко рассказала об уволенных ей странных коллегах

Хромченко заявила, что один из редакторов L’Officiel ходил на работу с крысой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: FameTime TV / YouTube

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко, 13 лет возглавлявшая редакцию модного журнала L’Officiel, рассказала о странностях коллег, с которыми там работала. Об этом она вспомнила в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

«Меня пригласили как кризис-менеджера в этот проект, который был не слишком удачно запущен. Мне нужно было поменять команду. Потому что один редактор считал, что слово Gucci надо переводить и звучать оно должно по-русски "гусси". А другой редактор считал, что звучать оно по-русски должно "жуччи". И все это было опубликовано. Третий редактор ходил на работу с крысой. Натурально с крысой. С крысой под рубашкой», — поделилась подробностями телеведущая.

Она уточнила, что уволила всех странных сотрудников и собрала новую редакционную команду, работой которой она была довольна.

Хромченко уточнила, что фактически стала главным редактором L’Officiel еще в 1997 году, однако назвала началом своей работы в издании 1998 год, так как не хотела ассоциировать себя с несколькими номерами журнала.

Ранее Хромченко раскрыла секрет стройности. Она заявила, что отказалась от молока, сыра и переработанного мяса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

    Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

    Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

    Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

    На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

    Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

    Страна НАТО выступила против посредничества ЕС в переговорах между Россией и Украиной

    В Италии осудили удар ВСУ в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok