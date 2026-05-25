ЦБ: Курс доллара на 26 мая повышен до 71,55 рубля

Банк России повысил курс доллара на 26 мая до 71,546 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Курс евро вырос до 85,4493 рубля, а юаня — до 10,5317 рубля.

На 25 мая доллар торговался за 71,209 рубля. Котировки евро и китайской валюты составляли 82,5445 и 10,4823 рубля соответственно.

Ранее глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для российской экономики наиболее оптимальным вариантом был бы курс 80 рублей за доллар. Что касается нынешних котировок, то они не вселяют особого оптимизма. Парламентарий отметил, что с начала этого года рубль стал одной из самых укрепившихся к доллару валют, что было во многом обусловлено стремительным ростом мировых цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке.

По словам аналитика фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алины Попцовой, укреплению рубля способствует комбинация нескольких факторов — от медленного роста импорта до скачков цен на энергоресурсы.