В России ответили на слова Зеленского об ударе возмездия

Депутат Колесник: Сколько бы ни было у Киева защиты — она не спасет

Сколько бы защиты ни было у Вооруженных сил Украины (ВСУ), наши ракетные системы типа «Искандер», «Кинжал», «Орешник» преодолеют ее, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сначала Киев говорил, что удар Вооруженных сил России никакого им не принес вреда, а теперь заявляется, что защиты должно быть больше», — указал парламентарий.

По его словам, ракетные системы России преодолеют любую защиту и нанесут такой урон противнику, от которого в скором времени нельзя будет оправиться.

«Поэтому, сколько бы защиты ни было — она не спасет», — заключил Колесник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от удара возмездия Вооруженных сил России 24 мая пострадало шесть областей страны. Он также упомянул, что Украине нужно больше защиты.