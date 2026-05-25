18:58, 25 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского об ударе возмездия

Депутат Колесник: Сколько бы ни было у Киева защиты — она не спасет
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava region / Handout via Reuters

Сколько бы защиты ни было у Вооруженных сил Украины (ВСУ), наши ракетные системы типа «Искандер», «Кинжал», «Орешник» преодолеют ее, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сначала Киев говорил, что удар Вооруженных сил России никакого им не принес вреда, а теперь заявляется, что защиты должно быть больше», — указал парламентарий.

По его словам, ракетные системы России преодолеют любую защиту и нанесут такой урон противнику, от которого в скором времени нельзя будет оправиться.

«Поэтому, сколько бы защиты ни было — она не спасет», — заключил Колесник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от удара возмездия Вооруженных сил России 24 мая пострадало шесть областей страны. Он также упомянул, что Украине нужно больше защиты.

