19:36, 25 мая 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Московском регионе ожидается ветер до 17 м/с
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о сильном северо-западном ветре. Его скорость может достигать 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень опасности введен в регионе с 09:00 до 21:00 вторника, 26 мая. В Подмосковье также действует предупреждение о пожарной опасности. «Местами сохранится высокая пожароопасность — 4 класс», — сообщили синоптики. Этот класс характеризуется самыми опасными погодными условиями, при которых риск возникновения и распространения пожаров крайне высок. «Желтый» уровень опасности означает, что погода потенциально опасна.

С понедельника, 25 мая, аномальная жара в Москве сменилась аномальным холодом. Западный ветер сменился на северо-западный. Всю неделю регион будет под влиянием холодной части циклона. Холоднее всего будет в четверг и пятницу, 28 и 29 мая, когда столбики термометров покажут плюс 11-13 градусов. Потепление начнется в воскресенье, 28 мая.

