Аномальный холод обрушится на Москву

Синоптик Цыганков: На смену аномальной жаре в Москве придет аномальный холод

На неделе, которая началась с 25 мая, аномальная жара в Москве сменится аномальным холодом. Снижение температуры, которое обрушится на столицу, предсказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, пишет RT.

«Западный ветер меняется плавно на северо-западный 5-10 метров в секунду. В этой связи мы всю неделю будем под влиянием холодной части циклона», — пояснил синоптик.

Цыганков отметил, что всю неделю, кроме выходных, погода будет облачной с прояснениями. Днем в понедельник воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, а во вторник и среду, 26 и 27 мая, температура опустится до плюс 13-15 градусов.

В четверг и пятницу столбики термометров покажут плюс 11-13 градусов, а в субботу — плюс 11-16 градусов. В воскресенье, 31 мая, в столице начнет теплеть — воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.

«Ночные температуры — плюс 7-9 градусов. Самая холодная ночь — с пятницы на субботу, плюс 2-7 градусов. В ночь с субботы на воскресенье уже плюс 5-10 градусов. То есть до субботы включительно холодно, а в воскресенье уже потепление», — резюмировал метеоролог.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что тепло в Москву вернется только в начале июня.