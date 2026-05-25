Российский «Орлан» сравнили с космическим кораблем

Космонавт Кудь-Сверчков: Скафандр «Орлан» можно сравнить с космическим кораблем

Скафандр «Орлан» можно сравнить с небольшим космическим кораблем. Об этом заявил командир Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков, его слова приводит ТАСС.

«Мы проверили наши скафандры: размер, подгонку и работу с инструментом. Этот скафандр называется "Орлан", и по сути это настоящий одноместный космический корабль. Он не похож на аварийно-спасательные скафандры "Сокол", потому что те больше похожи на костюм», — сказал российский космонавт.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что космонавты Кудь-Сверчков и Сергей Микаев планируют 27 мая в 17:15 по московскому времени начать выход с борта МКС в открытый космос.

В ноябре Кудь-Сверчков рассказал, что экипаж миссии «Союз МС-28» намерен дважды выйти в открытый космос — в апреле и июне.