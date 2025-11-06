Наука и техника
Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Экипаж миссии «Союз МС-28» дважды выйдет в открытый космос. Об этом со ссылкой на космонавта Сергея Кудь-Сверчкова сообщает ТАСС.

Первая внекорабельная деятельность (ВКД) намечена на апрель, вторая — на июнь. В рамках весеннего выхода в открытый космос космонавты планируют провести установку аппарату для исследования Солнца и провести работы в рамках эксперимента Экран. В рамках летней ВКД будет проведено обслуживание модуля Заря.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что корабль «Союз МС-28» запустят 27 ноября, а его миссия продлится 242 суток.

В октябре Кудь-Сверчков телеканалу «Россия-1» сообщил, что в рамках миссии «Союз МС-28» планируется провести более 40 экспериментов.

