Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:24, 17 октября 2025Наука и техника

Стало известно об экспериментах миссии «Союз МС-28»

Космонавт Кудь-Сверчков: В рамках миссии «Союз МС-28» проведут 40 экспериментов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

В рамках миссии «Союз МС-28» планируется провести более 40 экспериментов. Об этом телеканалу «Россия-1» стало известно от космонавта госкорпорации «Роскосмос» Героя России Сергея Кудь-Сверчкова.

«Например, на наш полет запланировано два выхода в открытый космос. В одном из выходов мы планируем на внешней поверхности станции установить аппаратуру, которая поможет нам изучить Солнце в трехгерцовом диапазоне», — сказал космонавт.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

Ранее «Роскосмос» сообщил, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий в четверг, 16 октября, выйдут за борт Международной космической станции в открытый космос.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур.

В июне глава администрации города Байконура Константин Бусыгин сообщил, что запуск «Союза МС-28» с астронавтом НАСА на борту с космодрома намечен на конец ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник открыл огонь в российской воинской части. Что рассказал о произошедшем выживший?

    Допрос ревнивца с деталями расправы над участником СВО попал на видео

    В России воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом

    Двое россиян обокрали мясокомбинат на 38 миллионов рублей

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    В Госдуме предложили платить отказавшимся от развода семейным парам

    В России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    Военкор предсказал отступление ВСУ из Красноармейска

    Фон дер Ляйен предрекли войну за влияние в ЕС из-за прихода нового человека

    Россиянин расправился с арендодателем квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости