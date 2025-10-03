Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:26, 3 октября 2025Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о подготовке к запуску «Союза МС-28» с американцем на борту

«Роскосмос»: Корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

В ходе подготовки корабля к запуску на Международную космическую станцию (МКС) была протестирована аппаратура «Курс-НА», отвечающая за сближение и стыковку.

В июне глава администрации города Байконура Константин Бусыгин сообщил, что запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» с космодрома намечен на конец ноября.

По данным госкорпорации, осенью на «Союзе МС-28» полетит, в частности, американский астронавт Кристофер Уильямс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

    BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

    Объем торговли России и одной страны БРИКС оценили

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

    На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

    Меркель раскритиковала Макрона

    Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

    Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

    Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости