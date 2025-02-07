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15:12, 7 февраля 2025Наука и техника

Назначены российские члены экипажа Crew-11 и Crew-12

«Роскосмос»: Назначены российские члены экипажа миссий Crew-11 и Crew-12 на МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images

Назначены российские члены экипажа миссий Crew-11 и Crew-12 на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Российская и американская стороны подписали третье дополнение к договоренности о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС» по программе МКС на 2025-2026 годы.

Осенью на «Союз МС-28» полетит американец Кристофер Уилльямс, россиянин Олег Платонов полетит на Crew Dragon (миссия Crew-11) во второй половине 2025-го.

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Летом 2026-го на «Союзе МС-29» к МКС отправится американец Анил Менон Самойленко, во второй половине следующего года в рамках миссии Crew-12 в космос полетит россиянин Олег Артемьев.

В январе издание SpaceNews сообщило, что НАСА отвергло призыв президента США Дональда Трампа немедленно вернуть экипаж корабля Starliner с МКС.

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