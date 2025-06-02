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10:35, 2 июня 2025Наука и техника

Стал известен срок запуска «Союза МС-28»

Глава Байконура Бусыгин: Запуск корабля «Союз МС-28» намечен на конец ноября
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство РИА Новости

Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур намечен на конец ноября. О соответствующем сроке ТАСС стало известно от главы администрации одноименного города Константина Бусыгина.

«Мы ожидаем, как и обычно на запуск космонавтов, более двух тысяч приезжих. На других пусках — в июле, сентябре и декабре — гостей будет меньше, до двух тысяч человек», — сказал руководитель.

В мае госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на Байконуре завершили испытания грузового корабля «Прогресс МС-31» на герметичность.

В апреле пилотируемый корабль «Союз МС-27» пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

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