На Байконуре завершились испытания на герметичность «Прогресса МС-31»

На Байконуре завершились испытания корабля «Прогресс МС-31» на герметичность

На космодроме Байконур завершили испытания грузового корабля «Прогресс МС-31» на герметичность. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Испытания проводились в период с 23 по 28 мая в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки 254-го космодрома. В ходе тестов проблем не выявили.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-31» отправится к Международной космической станции в июле 2025 года.

Ранее «Роскосмос» рассказал, что «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере.

В марте госкорпорация сообщила, что на Байконур прибыл «Прогресс МС-31».