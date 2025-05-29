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15:56, 29 мая 2025Наука и техника

На Байконуре завершились испытания на герметичность «Прогресса МС-31»

На Байконуре завершились испытания корабля «Прогресс МС-31» на герметичность
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

На космодроме Байконур завершили испытания грузового корабля «Прогресс МС-31» на герметичность. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Испытания проводились в период с 23 по 28 мая в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки 254-го космодрома. В ходе тестов проблем не выявили.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-31» отправится к Международной космической станции в июле 2025 года.

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Ранее «Роскосмос» рассказал, что «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере.

В марте госкорпорация сообщила, что на Байконур прибыл «Прогресс МС-31».

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