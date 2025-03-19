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18:04, 19 марта 2025Наука и техника

На Байконур прибыл «Прогресс МС-31»

«Роскосмос»: На космодром Байконур прибыл корабль «Прогресс МС-31»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

На космодром Байконур прибыл транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31». Об этом сообщает «Роскосмос».

После выгрузки специалисты госкорпорации провели осмотр корабля, по завершении которого законсервировали его до начала подготовки к пуску.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-31» к Международной космической станции (МКС) запланирован на лето.

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Ранее госкорпорация сообщила, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с Байконура к МКС состоится 8 апреля.

В феврале к МКС отправился грузовик «Прогресс МС-30».

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