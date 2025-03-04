«Роскосмос» рассказал о пуске «Союза МС-27» к МКС

«Роскосмос»: Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» запустят 8 апреля

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) состоится 8 апреля. Об этом рассказала госкорпорация «Роскосмос».

На борту корабля будет находиться экипаж 73-й длительной экспедиции, куда входят россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и американец Джонатан Ким. Они признаны годными к космическому полету.

В феврале госкорпорация сообщила, что ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки Байконура.

В том же месяце «Роскосмос» рассказал, что орбиту МКС подняли на 3,4 километра перед отстыковкой «Союза МС-26» и прибытием «Союза МС-27».