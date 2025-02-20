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13:29, 20 февраля 2025Наука и техника

Орбиту МКС подняли перед прибытием «Союза МС»

«Роскосмос»: Орбиту МКС подняли на 3,4 километра перед прибытием «Союза МС»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,4 километра перед отстыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-26» и прибытием «Союза МС-27». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-28» включили в четверг, 20 февраля, в 04:30 по московскому времени. Они проработали более 1341 секунды и выдали импульс 1,95 метра в секунду. В результате высота околоземной орбиты МКС достигла 419 километров.

Отстыковка «Союза МС-26» от МКС и прибытие к станции «Союза МС-27» ожидаются в апреле.

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В декабре госкорпорация сообщила, что корабль «Союз МС-27» прибыл на космодром Байконур.

В сентябре к МКС стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом.

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