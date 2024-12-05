«Союз МС-27» прибыл на Байконур

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-27» прибыл на космодром Байконур

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» прибыл на космодром Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«В монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки его выгрузили и установили на рабочее место для входного контроля и дальнейшей консервации», — заявили в госкомпании.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» с 31-й площадки Байконура к Международной космической станции намечен на март 2025 года. На борту корабля будут находиться россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и американец Джонатан Ким.

11 сентября к МКС стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом.

В том же месяце грузовой корабль «Прогресс МС-30» отправили на космодром Байконур.