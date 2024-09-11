К МКС стартовал корабль «Союз МС-26» с американцем

К МКС стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами и американцем

К Международной космической станции (МКС) стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-26» состоялся сегодня, 11 сентября, в 19:23 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. К модулю «Рассвет» российского сегмента МКС корабль должен прибыть в 22:33.

На околоземной орбите экипаж «Союза МС-26» пробудет до 1 апреля 2025 года.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что государственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-26». В дублирующий экипаж вошли космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт Джонатан Ким.