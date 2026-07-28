Сенатор обвинил Украину в попытке сделать конфликт глобальным

Косачев: Киев пытается сделать конфликт на Украине глобальным

Киев ударами по иранским торговым судам в Каспийском море пытается сделать конфликт на Украине глобальным, втянув в противостояние западных союзников. Об этом заявил сенатор, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями».

«Речь о попытках максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам», — отметил Косачев.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв. Один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.