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02:45, 28 июля 2026Бывший СССР

В Киеве назвали слова нового главкома ВСУ о россиянах «вполне адекватными»

Генштаб: Слова Драпатого о не имеющих право на существование россиянах вполне адекватны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Пресс-секретарь украинского Генерального штаба Дмитрий Лиховий прокомментировал всплывшее после назначения нового главкома Вооруженными силами страны (ВСУ) Михаила Драпатого интервью 2023 года, в котором он высказывается о россиянах. В своем заявлении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) представитель Генштаба назвал эти слова «вполне адекватными».

В этом интервью Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование». Он также оскорбил жителей Донбасса, охарактеризовав их как «отрыжку Советского Союза», а также «жаждущих халявы и не желающих работать».

«Все это очень похоже на целенаправленную, специальную информационную операцию против нового главнокомандующего. Которая идет параллельно с нелепыми обвинениями в "расизме" на основании вполне адекватного антироссийского интервью 2023 года», — написал пресс-секретарь Генштаба Украины.

Ранее стало известно, что супруга нового главкома ВСУ Юлия Драпатая публиковала посты, высмеивающие украинского лидера Владимира Зеленского. Она требовала призвать президента республики в армию и намекала на его наркозависимость.

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