РИА Новости: Супруга главкома ВСУ Драпатого высмеивала Зеленского в своих публикациях

Супруга нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого Юлия публиковала посты, высмеивающие украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети женщины.

«Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал», — говорится в публикации с изображением Зеленского, размещенной на странице Юлии Драпатой в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Супруга главнокомандующего ВСУ чуть позже опубликовала пост, где потребовала призвать Зеленского в армию. По ее словам, глава Украины не проходил воинскую службу из-за его отца-профессора. Она также намекала на возможную наркозависимость Зеленского.

Ранее бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Михаил Драпатый в 2014 году устроил побоище в Мариуполе. Он добавил, что жертвами тогда стали около 20 человек.