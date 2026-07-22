Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 22 июля 2026 (обновлено: 19:49, 22 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно об издевательствах над Зеленским в постах жены нового главкома ВСУ

РИА Новости: Супруга главкома ВСУ Драпатого высмеивала Зеленского в своих публикациях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Супруга нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого Юлия публиковала посты, высмеивающие украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети женщины.

«Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал», — говорится в публикации с изображением Зеленского, размещенной на странице Юлии Драпатой в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Супруга главнокомандующего ВСУ чуть позже опубликовала пост, где потребовала призвать Зеленского в армию. По ее словам, глава Украины не проходил воинскую службу из-за его отца-профессора. Она также намекала на возможную наркозависимость Зеленского.

Ранее бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Михаил Драпатый в 2014 году устроил побоище в Мариуполе. Он добавил, что жертвами тогда стали около 20 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России высказались об идее отправить депутатов Госдумы на военные сборы
    Министр спорта резко раскритиковал Плющенко за слова о деградации российских фигуристов
    В России предложили ответ на атаки ВСУ на склады Wildberries
    На Украине анонсировали внедрение лазерного оружия
    Мирей Матье спела песню о Москве в свой юбилей
    Трамп задумался ударить еще по одной стране
    Инфляция в России перестала расти
    Стало известно об издевательствах над Зеленским в постах жены нового главкома ВСУ
    Пассажиры на два часа застряли в самолете в 40-градусную жару
    В ящике для пожертвований нашли человеческие останки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok