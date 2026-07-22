Прозоров: Драпатый устроил побоище в Мариуполе в 2014 году

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в 2014 году устроил побоище в Мариуполе. Об этом заявил бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает ТАСС.

«Он отметился в первый раз в мае 2014 года, когда националисты разгоняли [людей], устроили побоище в Мариуполе. Драпатый командовал батальоном 72-й механизированной бригады и лично сидел за штурвалом БМП, которая громила баррикады ополчения Донбасса в Мариуполе 9 мая и давила мирных людей», — сообщил Прозоров.

Он добавил, что жертвами тогда стали около 20 человек.