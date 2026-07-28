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01:48, 28 июля 2026 (обновлено: 02:01, 28 июля 2026)Бывший СССР

Киевский режим сравнили с бешеной собакой

Поддубный: Власти Украины ведут себя как бешеная собака, нанося удары по мирным жителям и
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Украины, оказавшись неспособными добиться успехов на линии боевого соприкосновения, ведут себя как бешеная собака. Об этом заявил член генерального совета «Единой России», журналист, Герой России Евгений Поддубный, пишет ТАСС.

По его словам, ВСУ наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Он добавил, что действия украинской армии нацелено исключительно на причинение максимального ущерба беззащитному гражданскому населению.

В ночь на 27 июля ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. В результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом — жертвами удара стала супружеская пара. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток.

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