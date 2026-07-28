Скорбящая дельфиниха шесть дней отказывалась расстаться с покойным детенышем

В Индийском океане дельфиниха шесть дней носила умершего детеныша и попала на видео

В Индийском океане самка дельфина по кличке Фрэггл потеряла детеныша и много дней носила его тело с собой. Об этом сообщает SWNS.

53-летний Родни Питерсон, директор организации Geographe Marine Research, которая занимается изучением морских обитателей, рассказал, что Фрэггл родила дельфиненка зимой. Предполагается, что его не стало из-за проблем с дыханием, которые усугубила низкая температура.

«Дельфины на самом деле очень эмоциональные создания и любят свое потомство… Они правда воспринимают их как маленьких детей и могут отказываться от еды целую неделю из-за горя», — объяснил Питерсон. Скорбящая мать не могла расстаться с покойным детенышем шесть дней. Ее горе попало на видео.

Все это время с самкой была вся ее стая из 14 дельфинов. Подобное случается редко. Обычно другие особи просто наблюдают за происходящим, а не присоединяются к нему.

По словам Питерсона, Фрэггл потеряла уже четырех детенышей.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане заметили скорбящую косатку, которая потеряла новорожденного детеныша. Пока исследователи не могут установить: детеныша не стало вскоре после рождения или он был мертворожденным.

