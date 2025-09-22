Из жизни
15:15, 22 сентября 2025Из жизни

Скорбящая косатка отправилась в «тур печали» с бездыханным детенышем на пуповине

В Тихом океане скорбящую косатку заметили толкающей по воде мертвого детеныша
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: synthetick / Shutterstock / Fotodom

В Тихом океане заметили скорбящую косатку, которая потеряла своего новорожденного детеныша. Об этом сообщает The Seattle Times.

Самка J36, также известная как Алки, появилась с бездыханным детенышем в проливе Росарио. Там исследователи и увидели, как косатка толкает по воде маленькую тушу, все еще связанную с ней пуповиной. Пока они не могут установить: детеныша не стало вскоре после рождения или он был мертворожденным.

По словам исследовательницы китов-убийц Деборы Джайлс, Алки отправилась в так называемый «тур печали». Считается, что косатки совершают его в знак скорби. «Как только она перестанет тащить детеныша, он уйдет на глубину. Но пока она не может его отпустить. Она оплакивает потерю своего ребенка», — объяснила Джайлс.

По словам женщины, Алки 26 лет. За это время у нее было несколько выкидышей. В 2017 году ей уже приходилось переживать потерю детеныша. «С биологической точки зрения, это сложно, потому что она вложила всю энергию в вынашивание детеныша, который оказался нежизнеспособным», — объяснила Джайлс.

В 2018 году в интернете прославилась косатка из США по кличке Талекуа, также известная как J35, которая 17 дней несла на голове своего детеныша. Его не стало от голода. Все это время Талекуа издавала звуки, которые ученые описали как «полные печали».

Ранее сообщалось, что во Франции 11-летнего самца косатки Кейджо, живущего в морском зоопарке, стали стимулировать вручную, чтобы предотвратить попытки спаривания с матерью. Руководство зоопарка заявило что процедура «безболезненна и естественна».

    Скорбящая косатка отправилась в «тур печали» с бездыханным детенышем на пуповине

    Все новости