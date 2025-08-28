Косатку стали сексуально стимулировать в попытке предотвратить спаривание с матерью

Сотрудники зоопарка во Франции стали сексуально стимулировать самца косатки

Во Франции 11-летнего косатку Кейджо, живущего в морском зоопарке, стали стимулировать вручную, чтобы предотвратить попытки спаривания с матерью. Об этом сообщает Daily Mirror.

Половозрелый самец содержится в отдельном от 24-летней матери Вики бассейне после закрытия аквариума Marineland в Антибе в январе 2025 года. Тренеры ежемесячно проводят механическую стимуляцию гениталий животного чтобы снизить сексуальную напряженность и избежать инбридинга. Руководство Marineland заявило что процедура «безболезненна и естественна», а министерство экологии Франции подтвердило консультации с ветеринарными экспертами.

Активисты TideBreakers опубликовали аэросъемку где видно как два тренера массируют гениталии косатки у края бассейна. Бывший дрессировщик SeaWorld Валери Грин назвала практику необычной: «За 10 лет работы я видела такое только для сбора спермы при искусственном осеменении».

Это уже второй скандал с французскими морскими парками за год: в марте 2025 года в Антибе новорожденная косатка скончалась от врожденных патологий. Зоозащитники требуют переселения животных в морские заповедники, но правительство и владельцы не могут договориться об условиях.

Франция запретила разведение косаток в неволе в 2023 году, но судьба пяти оставшихся в зоопарке животных до сих пор не определена.

Кейхо является продуктом инбридинга. Его родители были единокровными родственниками, что повышает риски генетических отклонений.

Ранее видео экоактивистов TideBreakers, на которое попали страдания косаток, привлекло внимание к проблеме заброшенного океанариума Marineland. Они также опубликовали кадры с 12 дельфинами, оставленными в резервуарах с водой и огромным количеством водорослей.