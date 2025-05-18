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18:35, 18 мая 2025Из жизни

Страдающие косатки из заброшенного океанариума попали на видео

Видео со страданиями косаток привлекло внимание к заброшенному океанариуму
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Видео экоактивистов TideBreakers, на которое попали страдания косаток, привлекло внимание к проблеме заброшенного океанариума Marineland Antibes во Франции. Об этом пишет People.

Marineland Antibes закрылся в январе 2025 года из-за закона, который запретил использовать дельфинов и китов для морских выступлений. Руководство океанариума объяснило, что он существовал на доходы от подобных морских шоу, поэтому без них оказался нерентабельным. Marineland Antibes забросили и не позаботились о судьбе оставшихся в нем животных.

В мае TideBreakers сняли с воздуха 23-летнюю косатку Вики и ее 11-летнего сына Кейджо, плавающих в грязных бассейнах океанариума. Экоактивисты также опубликовали кадры 12 дельфинов, оставленных в резервуарах с водой и огромным количеством водорослей.

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Французские власти уже несколько месяцев не понимают, что делать с косатками. По словам специалистов, эти особи уже не приспособлены к жизни в дикой природе, поэтому их нужно перевезти в морской заповедник. Франция не решилась отдать Вики и Кейджо Японии и пыталась вернуть их Испании. Однако испанское правительство отвергло это предложения.

Кейджо и Вики хочет забрать некоммерческая организация Whale Sanctuary Project (WSP), которая планирует построить заповедник для китов у берегов Канады. Французские власти пока не ответили на ее запрос. Что будет с дельфинами — также неизвестно.

Ранее сообщалось, что косатка Талекуа, живущая в Тихом океане, много дней не расставалась с телом детеныша. Она перестала охотиться и питалась благодаря помощи стаи.

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