Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:31, 10 января 2025Из жизни

Горюющая косатка снова отказалась расставаться с невыжившим детенышем

У косатки Талекуа, 17 дней горевавшей после смерти одного детеныша, умер другой
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Agami Photo Agency / Shutterstock / Fotodom  

Косатка Талекуа, живущая в Тихом океане, уже много дней не расстается с телом детеныша. Об этом сообщает издание New York Times.

Талекуа, также известная как J35, прославилась в 2018 году, когда другому ее детенышу не хватило пропитания. В тот раз она горевала 17 дней и все это время не отпускала его тело, подталкивая его носом или поддерживая ртом за плавник.

Новый детеныш появился на свет в конце декабря и прожил всего несколько дней. Талекуа снова отказалась оставлять тело. Она больше не охотится и выживает только благодаря помощи стаи — рядом с ней часто видят сестер и других косаток, которые приносят ей еду.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Талекуа около 25 лет. Двое из четырех ее детенышей выжили. Один родился в 2010 году и уже вырос, о другом, появившемся на свет в 2020 году, она по-прежнему заботится.

Стая Талекуа живет в районе залива Пьюджет у берегов американского штата Вашингтон.

Ранее сообщалось, что ученые впервые сняли на видео одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Косатка по прозвищу Старбоард набросилась на молодую акулу длиной около 2,5 метра и расправилась с ней всего за две минуты. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

      Появились подробности о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

      Непомнящий оценил дресс-код ФИДЕ

      Россиян предупредили о представляющихся работодателями мошенниках

      Байден предложил Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии фразой «жгите»

      Спрос на один вид кредитов вырос больше чем на четверть

      В США арестовали одного из виновников пожаров в Лос-Анджелесе

      Горюющая косатка снова отказалась расставаться с невыжившим детенышем

      В Госдуме отреагировали на притязания Литвы на Калининградскую область

      Хинштейн сообщил о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше