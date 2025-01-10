Горюющая косатка снова отказалась расставаться с невыжившим детенышем

У косатки Талекуа, 17 дней горевавшей после смерти одного детеныша, умер другой

Косатка Талекуа, живущая в Тихом океане, уже много дней не расстается с телом детеныша. Об этом сообщает издание New York Times.

Талекуа, также известная как J35, прославилась в 2018 году, когда другому ее детенышу не хватило пропитания. В тот раз она горевала 17 дней и все это время не отпускала его тело, подталкивая его носом или поддерживая ртом за плавник.

Новый детеныш появился на свет в конце декабря и прожил всего несколько дней. Талекуа снова отказалась оставлять тело. Она больше не охотится и выживает только благодаря помощи стаи — рядом с ней часто видят сестер и других косаток, которые приносят ей еду.

Талекуа около 25 лет. Двое из четырех ее детенышей выжили. Один родился в 2010 году и уже вырос, о другом, появившемся на свет в 2020 году, она по-прежнему заботится.

Стая Талекуа живет в районе залива Пьюджет у берегов американского штата Вашингтон.

Ранее сообщалось, что ученые впервые сняли на видео одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Косатка по прозвищу Старбоард набросилась на молодую акулу длиной около 2,5 метра и расправилась с ней всего за две минуты. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.