Косатка в одиночку напала на акулу-людоеда и расправилась с ней за две минуты

The Guardian: в ЮАР косатка впервые в одиночку расправилась с акулой-людоедом

Ученые впервые задокументировали одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент сняли на видео у берегов южноафриканского города Мосселбай 18 июня 2023 года. Косатка по прозвищу Старбоард набросилась на молодую акулу длиной около 2,5 метра и расправилась с ней всего за две минуты. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.

Ученые отмечают, что косатки редко нападают на добычу в одиночку и предпочитают охотиться стаями. Одиночное нападение на акулу-людоеда наблюдалось впервые. Отчет об открытии был опубликован в научном журнале African Journal of Marine Science в марте.

Пара косаток, получивших прозвища Порт и Старбоард, поселилась у берегов Южной Африки несколько лет назад. Они нападали на акул и рвали их на части, пытаясь добраться до внутренностей. Сожрав печень, косатки оставляли остальное нетронутым. Ученые подозревали, что Порт и Старбоард пристрастились к веществу сквален, которое содержится в этом органе.

В результате численность акул-людоедов начала сокращаться. В 2018 году акул-людоедов видели в районе Фолс-Бэй лишь 50 раз, то есть вчетверо реже, чем прежде. В 2019-м эти рыбы не появлялись ни разу. При этом на пляжах все чаще находили следы кровавых расправ. Спасаясь от нападений, акулы-людоеды массово переселились с западного и южного побережья страны к восточному, где пока нет косаток.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.