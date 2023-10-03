Разгадана причина таинственного исчезновения акул-людоедов

Smithsonian: акулы-людоеды из ЮАР уплыли на восток от нападавших на них косаток

Морским биологам из Канады и ЮАР удалось разгадать, куда делись акулы-людоеды, которые обитали у берегов Южной Африки. По их мнению, они уплыли на восток, сообщает Smithsonian Magazine.

До недавнего времени гигантские акулы-людоеды считались важной достопримечательностью Кейптауна. Нередко туристы специально приезжали в город, чтобы на них посмотреть, и даже опускались под воду в специальных защитных клетках.

Около пяти лет назад число акул стали стремительно сокращаться. Многие считали, что причиной их таинственного исчезновения была пара косаток, получивших прозвища Порт и Старбоард. Они нападали на акул и рвали их на части, пытаясь добраться до внутренностей. Сожрав печень, косатки оставляли остальное нетронутым. Ученые подозревали, что Порт и Старбоард пристрастились к веществу сквален, которое содержится в этом органе.

В 2018 году акул-людоедов видели в районе Фолс-Бэй лишь 50 раз, то есть вчетверо реже, чем прежде. В 2019-м эти рыбы не появлялись ни разу. При этом на пляжах все чаще находили следы кровавых расправ, а в 2020 году морской гид Донаван Смит заснял на видео охоту косаток в 400 километрах от Кейптауна.

Судьба исчезнувших акул объяснена в работе, опубликованной в октябрьском номере научного журнала Ecological Indicators. Оказалось, что многие из них смогли уцелеть. В поисках безопасного места акулы-людоеды массово переселились от западного и южного побережий страны к восточному, где пока нет косаток.

В то время как в Фолс-Бэй и Хансбае наблюдалось значительное сокращение их числа, в других местах сообщалось о значительном росте популяции больших белых акул. Причем слишком быстром, чтобы его можно было объяснить размножением, потому что они размножаются не так быстро Элисон Кок морской биолог

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.