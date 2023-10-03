Разгадана причина таинственного исчезновения акул-людоедов
Морским биологам из Канады и ЮАР удалось разгадать, куда делись акулы-людоеды, которые обитали у берегов Южной Африки. По их мнению, они уплыли на восток, сообщает Smithsonian Magazine.
До недавнего времени гигантские акулы-людоеды считались важной достопримечательностью Кейптауна. Нередко туристы специально приезжали в город, чтобы на них посмотреть, и даже опускались под воду в специальных защитных клетках.
Около пяти лет назад число акул стали стремительно сокращаться. Многие считали, что причиной их таинственного исчезновения была пара косаток, получивших прозвища Порт и Старбоард. Они нападали на акул и рвали их на части, пытаясь добраться до внутренностей. Сожрав печень, косатки оставляли остальное нетронутым. Ученые подозревали, что Порт и Старбоард пристрастились к веществу сквален, которое содержится в этом органе.
В 2018 году акул-людоедов видели в районе Фолс-Бэй лишь 50 раз, то есть вчетверо реже, чем прежде. В 2019-м эти рыбы не появлялись ни разу. При этом на пляжах все чаще находили следы кровавых расправ, а в 2020 году морской гид Донаван Смит заснял на видео охоту косаток в 400 километрах от Кейптауна.
Судьба исчезнувших акул объяснена в работе, опубликованной в октябрьском номере научного журнала Ecological Indicators. Оказалось, что многие из них смогли уцелеть. В поисках безопасного места акулы-людоеды массово переселились от западного и южного побережий страны к восточному, где пока нет косаток.
В то время как в Фолс-Бэй и Хансбае наблюдалось значительное сокращение их числа, в других местах сообщалось о значительном росте популяции больших белых акул. Причем слишком быстром, чтобы его можно было объяснить размножением, потому что они размножаются не так быстро
Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах.
Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.