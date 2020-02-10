Противостояние китов-убийц и акулы-людоеда попало на видео

Охота косаток на большую белую акулу попала на видео. На ролик обратило внимание издание New York Post.

В конце января в сети появились кадры напряженного противостояния косаток и большой белой акулы, также известной как акула-людоед. Их разместил морской гид Донаван Смит (Donavan Smith). Он рассказал, что снял видео в 400 километрах от Кейптауна во время одной из туристических прогулок.

На кадрах видно, как два кита-убийцы выслеживают белую акулу и готовятся к атаке. Видео заканчивается, когда косатки отплывают далеко от судна и скрываются из вида. Судьба акулы-людоеда остается неизвестной.

«Это потрясающе! Такое редко удается увидеть», — поделился впечатлениями Смит. Он утверждает, что косатки — естественные враги белых акул. Столкнувшись с ними, акулы-людоеды покидают места обитания и иногда возвращаются туда лишь через несколько лет. В 2015 году ученые заметили резкое снижение популяции белых акул в связи с участившимся случаями нападения на них косаток.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют «китами-убийцами».

Большая белая акула, также называемая акулой-людоедом, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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