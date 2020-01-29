Самка леопарда разогнала дерущихся из-за нее самцов и попала на видео

В южноафриканском сафари-парке Мала-Мала экскурсовод снял на камеру, как самка леопарда разогнала дерущихся из-за нее самцов. Кадры с животными опубликованы на канале Kruger Sightings на YouTube.

28-летний Дэниел Бейли (Daniel Bailey) стал свидетелем произошедшего во время утренней экскурсии по заповеднику. По его словам, увидеть сразу трех взрослых леопардов — редкая удача. На видео два самца дерутся за самку, пока та неспешно осматривает территорию.

На следующих секундах ролика самка медленно подходит к вцепившимся в схватке самцам и обнюхивает их. Затем она набрасывается на одного из хищников и обращает обоих в бегство. «Это невероятно редкое зрелище как для посетителей, так и для сотрудников парка, — подчеркнул Бейли. — Можно всю жизнь просидеть в засаде, но так и не увидеть подобного сражения».

Заповедник Мала-Мала расположен в провинции Мпумаланга в ЮАР. На его территории можно встретить гепардов, гиен, гну, зебр, бегемотов и жирафов. Мала-Мала находится недалеко от национального парка Крюгера.

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