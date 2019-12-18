Охота леопарда на кота попала на видео

Туристы в кенийском заповеднике Масаи-Мара стали свидетелями охоты леопарда на степного кота. Видео, снятое очевидцем, попало на канал Maasai Sightings в YouTube.

Леопард сумел незаметно подкрасться к степному коту, который беспечно разглядывал что-то на земле. Оказавшись рядом, хищник прыгнул на добычу и без труда растерзал ее.

Автор канала отмечает, что леопарды известны своей непривередливостью. Они охотятся на любых животных, которые меньше их по размеру — от птиц и небольших представителей семейства псовых до питонов.

Степные коты водятся в степных, пустынных и горных районах Африки, Азии, в Закавказье и Казахстане. Длина тела составляет от 45 до 75 см, не считая хвоста, который бывает длиной до 38 см. Эти животные весят от трех до 6,5 килограмма и питаются мышами, крысами и другими мелкими млекопитающими.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

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