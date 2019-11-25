Зебра лягнула львицу и осталась жива

Туристы в кенийском заповеднике Масаи-Мара стали свидетелями нападения львицы на зебру. Издание Daily Mail опубликовало кадры, снятые одним из очевидцев.

Автор видео Грэм Булнуа (Graham Boulnois) обратил внимание на львицу, которая затаилась на берегу реки недалеко от небольшого стада зебр. «Мы заметили, что у нее мокрые лапы, и поняли, что она пыталась схватить одну из зебр во время переправы, но у нее ничего не вышло», — говорит он.

Вскоре хищница предприняла новую попытку и еще раз прыгнула на зебру. «В ответ та лягнула ее и едва не причинила ей серьезную травму», — комментирует Булнуа. Сбросив со спины львицу, зебра перебежала на другой берег и оказалась в безопасности. «Им обеим повезло, что они остались живы», — говорит турист.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

В апреле сообщалось, что в национальном парке Серенгети, Танзания, нашли редчайшую зебру-альбиноса. Ученые надеются, что это позволит выяснить, с какими трудностями зебрам-альбиносам приходится сталкиваться в повседневной жизни.

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