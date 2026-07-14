Китай назвал приоритетом одну страну

Помощник главы МИД КНР Лю Бинь: Китай и Россия рассматривают друг друга как приоритет

Китай и Россия рассматривают друг друга как внешнеполитический приоритет. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, передает ТАСС.

«Наши страны неизменно рассматривают друг друга как приоритет в своей внешней политике», — отметил помощник главы МИД.

По его словам, Москва и Пекин оказывают друг другу поддержку в вопросах, связанных с их коренными интересами. Лю Бинь добавил, что высокий уровень взаимного доверия стал отличительной чертой китайско-российских отношений.

Ранее стало известно, что товарооборот России и КНР продолжил резко расти, увеличившись в первом полугодии на 25,6 процента, до 134,17 миллиарда долларов.