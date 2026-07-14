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10:53, 14 июля 2026Мир

Китай назвал приоритетом одну страну

Помощник главы МИД КНР Лю Бинь: Китай и Россия рассматривают друг друга как приоритет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Китай и Россия рассматривают друг друга как внешнеполитический приоритет. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, передает ТАСС.

«Наши страны неизменно рассматривают друг друга как приоритет в своей внешней политике», — отметил помощник главы МИД.

По его словам, Москва и Пекин оказывают друг другу поддержку в вопросах, связанных с их коренными интересами. Лю Бинь добавил, что высокий уровень взаимного доверия стал отличительной чертой китайско-российских отношений.

Ранее стало известно, что товарооборот России и КНР продолжил резко расти, увеличившись в первом полугодии на 25,6 процента, до 134,17 миллиарда долларов.

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