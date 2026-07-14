Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:28, 14 июля 2026Экономика

Товарооборот России и Китая резко вырос

Товарооборот России и Китая вырос в первом полугодии на 25,6 %
Дмитрий Воронин

Фото: Wang Chun /VCG / Visual China Group / ТАСС

Товарооборот России и КНР продолжил резко расти, увеличившись в первом полугодии на 25,6 процента, до 134,17 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные китайских таможенников, которые приводит ТАСС.

Отмечается, что поставки со стороны Пекина выросли на 28,4 процента, до 60,6 миллиарда, а Москва нарастила их на 23,3 процента, до 73,58 миллиарда долларов. Таким образом, двусторонняя торговля остается для РФ профицитной.

Ее уровни вернулись к росту в начале года. В январе-марте российско-китайский товарооборот рос год к году на 12 процентов, а по итогам пяти месяцев 2026-го — уже на 22,9 процента.

В 2025 году показатель снизился на 6,9 процента, с 244,8 до 228,1 миллиарда долларов. Корректировка произошла на фоне рекордного роста двусторонней торговли предыдущих лет, а сам подъем замедлился еще в 2024-м на фоне угрозы вторичных санкций со стороны властей США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Kyivstoner ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье
    Украина получит лицензию на производство ракет Aster 30
    Стали известны сроки проведения первых военных учений «коалиции желающих»
    Олимпийская чемпионка по биатлону умерла в 53 года
    Иран ударил по американским военным объектам
    Раскрыты подробности об исполнителях подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Очевидцы описали атаку на один из крупнейших НПЗ юга России
    Появилась информация об участниках подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Турист сорвался со скалы на Курильских островах, получил травму головы и не выжил
    Врачи оценили воздействие одного бокала вина в день на здоровье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok