Товарооборот России и Китая резко вырос

Товарооборот России и Китая вырос в первом полугодии на 25,6 %

Товарооборот России и КНР продолжил резко расти, увеличившись в первом полугодии на 25,6 процента, до 134,17 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные китайских таможенников, которые приводит ТАСС.

Отмечается, что поставки со стороны Пекина выросли на 28,4 процента, до 60,6 миллиарда, а Москва нарастила их на 23,3 процента, до 73,58 миллиарда долларов. Таким образом, двусторонняя торговля остается для РФ профицитной.

Ее уровни вернулись к росту в начале года. В январе-марте российско-китайский товарооборот рос год к году на 12 процентов, а по итогам пяти месяцев 2026-го — уже на 22,9 процента.

В 2025 году показатель снизился на 6,9 процента, с 244,8 до 228,1 миллиарда долларов. Корректировка произошла на фоне рекордного роста двусторонней торговли предыдущих лет, а сам подъем замедлился еще в 2024-м на фоне угрозы вторичных санкций со стороны властей США.