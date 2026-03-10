Товарооборот России и Китая вырос в январе-феврале на 12 %, до 39,04 доллара

Товарооборот России и Китая вернулся к росту в начале 2026 года. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает РИА Новости.

Объем двусторонней торговли прибавил в январе и феврале 12 процентов, составив 39,04 миллиарда долларов, говорится в материалах. При этом поставки со стороны Пекина выросли на 22,7 процента, до 18,29 миллиарда, а Москва нарастила их на 4,1 процента, до 20,75 миллиарда долларов.

В 2025 году показатель снизился на 6,9 процента, с 244,8 до 228,1 миллиарда долларов. Корректировка произошла на фоне рекордного роста двусторонней торговли предыдущих лет, а сам подъем замедлился еще в 2024-м на фоне угрозы вторичных санкций со стороны властей США.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, уровень товарооборота все равно значительно превышает 200 миллиардов долларов в год. В 2023-м он составил 240,1 миллиарда долларов, а в 2020-м равнялся только 107,7 миллиарда.