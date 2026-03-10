Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:59, 10 марта 2026Экономика

Товарооборот России и Китая вернулся к росту

Товарооборот России и Китая вырос в январе-феврале на 12 %, до 39,04 доллара
Дмитрий Воронин

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Товарооборот России и Китая вернулся к росту в начале 2026 года. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает РИА Новости.

Объем двусторонней торговли прибавил в январе и феврале 12 процентов, составив 39,04 миллиарда долларов, говорится в материалах. При этом поставки со стороны Пекина выросли на 22,7 процента, до 18,29 миллиарда, а Москва нарастила их на 4,1 процента, до 20,75 миллиарда долларов.

В 2025 году показатель снизился на 6,9 процента, с 244,8 до 228,1 миллиарда долларов. Корректировка произошла на фоне рекордного роста двусторонней торговли предыдущих лет, а сам подъем замедлился еще в 2024-м на фоне угрозы вторичных санкций со стороны властей США.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, уровень товарооборота все равно значительно превышает 200 миллиардов долларов в год. В 2023-м он составил 240,1 миллиарда долларов, а в 2020-м равнялся только 107,7 миллиарда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Испания раскритиковала Мерца за молчание перед Трампом

    Российский «Рой» в зоне СВО «повыжигал» противника из укреплений

    Названо количество снимающих квартиры для свиданий россиян

    61-летняя женщина раскрыла причины расставания с любовником младше нее на 35 лет

    Россиянин выпал из окна на припаркованное авто и выжил

    Тревел-блогерша описала отношение китаянок к мужчинам из России фразой «особая категория»

    В Раду подали закон о координационном штабе по координационным штабам

    Раскрыта скоординированная стратегия Ирана в войне с США

    Разница между самой высокой и низкой зарплатой в России оказалась внушительной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok