Экономика
13:34, 4 февраля 2026Экономика

Путин сделал заявление о товарообороте России и Китая

Путин: Товарооборот РФ и Китая три года подряд с запасом превышал $200 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Объем товарооборота России и Китая, хотя и снизился в 2025 году, начиная с 2023-го значительно превышает уровень в 200 миллиардов долларов, следует из данных, которые привел президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на произошедшую корректировку, показатель «уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку», заявил Путин. «Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года — это весна», — также сказал он во время беседы с Си Цзиньпином.

Согласно данным китайских таможенников, объем торговли двух стран сократился в прошлом году на 6,9 процента, до 228,1 миллиарда долларов после рекорда в 244,8 миллиарда.

Хотя в целом его уровни и выросли в 2024 году, темпы их роста, составившие 1,9 процента, существенно затормозились из-за усилившегося давления американских властей, грозивших представителям дружественных России стран вторичными санкциями.

При этом в 2023 году объем торговли РФ и Китая достиг 240,1 миллиарда долларов, а еще в 2020-м составлял 107,7 миллиарда.

