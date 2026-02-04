Реклама

Путин и Си Цзиньпин начали видеоконференцию

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали совместную видеоконференцию. Трансляция мероприятия ведется на сайте ТАСС.

Открывая разговор, российский лидер отметил, что рад продолжению сложившейся традиции общения с Си Цзиньпином в начале нового года. Он также подчеркнул, что считает председателя КНР своим дорогим другом.

«Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года — это весна», — добавил президент России.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в Пекине надеются на конструктивную реакцию Вашингтона на предложение Москвы относительно будущего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

